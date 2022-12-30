Программы поддержки спроса на авто в РФ могут получить допфинансирование

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Программы поддержки в России спроса на отечественные автомобили могут получить дополнительное финансирование. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, сообщает 30 декабря агентство «РИА Новости».

«Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования, — это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг РФ отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности, уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года», — заявили в Минпромторге.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году на программу льготного автокредитования выделят 5,1 млрд рублей, льготного лизинга — 2 млрд рублей, а на программу субсидирования покупки газомоторной техники — 2,7 млрд рублей, пишут "Известия".