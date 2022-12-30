Продажи автомобилей в России в 2022 году снизились на 50%

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Продажи автомобилей в России в 2022 году, по предварительным данным, снизились на 50% до 800 тысяч машин, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24", пишет Смотрим.

"По предварительным параметрам, мы предполагаем, что это будет около 800 тысяч автомобилей по году. Это снижение по сути на 50% от результатов прошлого года", – сказал Мантуров.

Из 800 тысяч не менее 50 тысяч автомобилей в 2022 году продано по госпрограмме льготного кредитования. "В частности, по льготному автокредитованию параметры поддержки составили под 50 тысяч автомобилей по этому году и около 20 тысяч автомобилей по лизинговой программе", – уточнил министр.

По его оценке, цены на автомобили продолжат снижаться. "На сегодняшний день уже цены снизились до 18% по ряду автопроизводителей. И продолжают стабилизироваться цены на автомобили, в первую очередь на легковые", – отметил Мантуров.

Продажи в России падают с июля 2021 года, как и в мире, из-за снижения производства на фоне глобального дефицита чипов, хотя по итогам всего 2021 года авторынок вырос впервые с 2018 года – продажи выросли на 4,3% до 1,667 миллиона машин.