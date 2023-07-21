Призывной возраст в России увеличится на 3 года

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел призывного возраста решено оставить прежним – 18 лет. А вот верхний поднять до 30 лет.

"Главная поправка, что верхний предел – это 30 лет, – сказал Картаполов. – Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет".

Таким образом, призывной возраст в целом увеличится на 3 года по сравнению с сегодняшним. Сейчас на срочную службу могут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, пишет Смотрим.

Андрей Картаполов заверил, что новые нормы не коснутся осеннего призыва 2023 года, а вот весной 2024 года забирать в армию будут уже с 18 и до 30 лет.