Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.

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Документ был размещен сегодня утром в базе данных нижней палаты.

Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Россия ратифицировала документ 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности. 21 мая прошлого года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из договора.

Причиной выхода по заявлениям американской стороны, стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты. В Москве претензии США отвергли. МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, так как после выхода из соглашения США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников", передает Радио Маяк.