Правительство РФ оценит выделение субсидии на создание быстровозводимых отелей

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Правительство РФ оценит результаты субсидии, в рамках которой было выделено 4 млрд рублей на создание быстровозводимых отелей в российских регионах. Об этом 6 сентября журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«По итогам года мы подведем результаты инвестиции 4 млрд на субсидирование 50% стоимости быстровозводимых зданий, которые не только создают большое количество средств размещения в очень короткие сроки, но и загружают еще и местных производителей», — сообщил он.

Чернышенко добавил, что если мера покажет свою эффективность, то возможно ее двукратное увеличение.

Также вице-премьер указал на преимущество российского туризма. Он отметил, что в России есть «все климатические зоны на любой вкус и кошелек».

«И сейчас мы видим огромный неудовлетворенный спрос, и президент [РФ Владимир Путин] нам поручил, чтобы мы ускорились с созданием туристической инфраструктурой. Именно этому будет посвящен президиум госсовета», — сказал он.

Распоряжение о выделении 4 млрд рублей на быстровозводимые отели подписал в апреле премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги выделили из резервного фонда правительства и распределили между 19 регионами.

Больше всего средств направили в Краснодарский край — 500 млн рублей, 450 млн рублей — в Крым и Севастополь, 350 млн рублей выделили Тверской области, а Приморье и Бурятия получили по 300 млн рублей. Среди получателей также: Алтай, Дагестан, Карелия, Северная Осетия, Татарстан, Удмуртия, Камчатка, Иркутская, Мурманская, Тульская, Ярославская, Кемеровская области. Меньше всего на быстровозводимые отели получила Калмыкия — 70 млн рублей, пишут "Известия".