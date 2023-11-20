Правительство поддержало идею штрафов за непродажу валюты

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Правительство поддержало идею о введении штрафов за непродажу валютной выручки. Об этом 20 ноября сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект изменений в КоАП, внесенный группой депутатов и сенаторов в Госдуму 2 ноября, документ есть в распоряжении издания.

Издание указывает, что у правительства также есть ряд замечаний к тексту законопроекта. Например, депутатам рекомендовано определить предельный размер штрафа за несоблюдение обязательств по продаже валюты. Вторым пунктом рекомендовано определить, какое ведомство будет заниматься рассмотрением таких дел.

Правительство считает, что авторы законопроекта также некорректно определили временные рамки, в которые можно штрафовать экспортеров за нарушения. Причем учитываться будут не только нарушения, допущенные после вступления поправок в силу, но и произошедшие с 11 октября 2023 года, когда вышел президентский указ, обязавший компании продавать валютную выручку, передает РБК.

Уточняется, что документ был поддержан, потому что устанавливает ответственность за нарушение президентского указа по обязательной продаже валютной выручки. Указ действует полгода, пишут "Известия".