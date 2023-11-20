Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель из Шенталы перевел мошенникам более полутора миллиона рублей
Водитель из Шенталы перевел мошенникам более полутора миллиона рублей
Ремонт водопровода в Жигулевске выполнен после вмешательства судебных приставов
Ремонт водопровода в Жигулевске выполнен после вмешательства судебных приставов
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
Самарчанка прошла в финал Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2023»
Самарчанка прошла в финал Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2023»
каждый четвертый самарец на Новый год будет заказывать подарок
Каждый четвертый самарец на Новый год будет заказывать подарок
В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля "Дети солнца"
В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля "Дети солнца"
Добровольчество в России выходит на новый уровень
Добровольчество в России выходит на новый уровень
Возраст покупателей табака и алкоголя будут определять по биометрии
Возраст покупателей табака и алкоголя будут определять по биометрии
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.12
0.17
EUR 96.77
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
Весь список
  • Персональные данные

Правительство поддержало идею штрафов за непродажу валюты

20 ноября 2023 12:04
91
Правительство поддержало идею штрафов за непродажу валюты

Правительство поддержало идею о введении штрафов за непродажу валютной выручки. Об этом 20 ноября сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект изменений в КоАП, внесенный группой депутатов и сенаторов в Госдуму 2 ноября, документ есть в распоряжении издания.

Издание указывает, что у правительства также есть ряд замечаний к тексту законопроекта. Например, депутатам рекомендовано определить предельный размер штрафа за несоблюдение обязательств по продаже валюты. Вторым пунктом рекомендовано определить, какое ведомство будет заниматься рассмотрением таких дел.

Правительство считает, что авторы законопроекта также некорректно определили временные рамки, в которые можно штрафовать экспортеров за нарушения. Причем учитываться будут не только нарушения, допущенные после вступления поправок в силу, но и произошедшие с 11 октября 2023 года, когда вышел президентский указ, обязавший компании продавать валютную выручку, передает РБК.

Уточняется, что документ был поддержан, потому что устанавливает ответственность за нарушение президентского указа по обязательной продаже валютной выручки. Указ действует полгода, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
19
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
20 ноября 2023  10:55
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
145
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
20 ноября 2023  10:33
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
137
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
20 ноября 2023  09:36
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
145
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
455
Весь список