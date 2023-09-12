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Почти половина россиян не ездили на отдых этим летом

12 сентября 2023 12:00
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Почти половина россиян не ездили на отдых этим летом

Аналитический центр НАФИ подвел итоги летнего туристического сезона-2023. В частности, выяснилось, что на отдых минувшим летом ездили 53% россиян, а 45% в отпуск не поехали. Результатами аналитики НАФИ поделились с «Известиями» 12 сентября.

Отмечается, что среди тех, кто не поехал в отпуск, в первую очередь, россияне старше 45 лет (47%) и жители сельской местности (56%).

«65% опрошенных из тех, кто не брал отпуск нынешним летом, объяснили это финансовыми сложностями. Каждый третий не ездивший отдыхать (33%) — отсутствием времени. Каждый десятый имел проблемы со здоровьем (13%) или просто не хотел (11%). Чаще всего о нежелании отправиться в летнее путешествие говорили представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (26%)», — сообщили аналитики.

Среди тех, кто съездил на отдых, больше жителей городов-миллионников, москвичей (72%) и людей с высшим образованием (69%).

Равные доли путешествовавших жителей страны ездили в поездки по родному региону (29%) и другим территориям России (29%). Самыми активными путешественниками можно назвать 9% опрошенных — они успели отдохнуть и в своем регионе, и за его пределами.

По регионам России летом чаще путешествовали люди в возрасте от 35 до 44 лет (35%), жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов (по 37%), а также городов-миллионников (38%).

«Этим летом выезжавшие на отдых россияне чаще всего выбирали для «перезагрузки» пляжный туризм (49%). На втором месте – познавательный (46%). Речь идет о путешествиях по историческим и природным местам с экскурсиями. Каждый четвертый путешественник делал выбор в пользу активного отдыха (катания на байдарках, походы, рыбалка, охота и т.д. — 28%). Еще 9% опрошенных ездили в дома отдыха, пансионаты и санатории», — говорится в отчете по результатам опроса.

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