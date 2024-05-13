Песков заявил, что Шойгу будет только курировать ФСВТС

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Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности (СБ) России будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), однако не будет ее руководителем. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — пояснил представитель Кремля, напомнив, что главой службы является Дмитрий Шугаев.

О том, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, Песков сообщал накануне, пишут "Известия".

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ. Тогда же глава государства подписал указ об освобождении Шойгу от должности главы МО и о его назначении на должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ рассказал о переходе Шойгу на пост секретаря Совета безопасности РФ. Комментируя предложение Путина назначить главой Минобороны Белоусова, Песков отметил, что в настоящее время преимущество остается за тем, кто больше открыт для внедрения передовых идей.