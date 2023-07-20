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Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от роскоши

20 июля 2023 19:46
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Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от роскоши

Отказаться от раздражающей роскоши и поступков, когда страна жертвует многим ради ближних, призвал духовенство предстоятель РПЦ. Священнослужитель имеет право обустраивать свой быт, отметил он, достойным образом, но в этом не должно быть вычурности.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также заявил, что неприемлемо и надменное поведение клирика и священнослужитель не должен совершать поступков, не отвечающих священному сану. Об этом говорится на сайте РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл и посланник Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи обсудили инициативы мирного урегулирования украинского конфликта. Глава РПЦ заявил, что считает необходимым участие Церквей в ситуации, когда между странами и народами возникает напряжение. Патриарх Кирилл уверен, что их действия должны быть направлены на развитие, установление более прочных отношений и взаимопонимания, пишет Смотрим.

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