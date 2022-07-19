Операторы связи попросили отказаться от введения новых штрафов

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Крупнейшие операторы связи в России обратились с письмом к председателю комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову, в котором попросили отказаться от введения новых штрафов за нарушение «закона о серых симках», пишет «Коммерсантъ».

В отрасли просят пересмотреть поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), принятые в первом чтении в октябре прошлого года. Подготовка ко второму чтению идет сейчас. Инициатива предполагает, что бизнес должен регистрировать данные о конечных пользователях в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги».

Услуги можно оказывать только тем пользователям, кто прошел идентификацию. Покупать сим-карты можно и через интернет, для этого нужно верифицировать пользователя через ЕСИА или Единую биометрическую систему (ЕБС). Для тех, кто нарушил правила продажи сим-карт через интернет, предполагаются штрафы в 200-300 тысяч рублей, а штрафы до 500 тысяч рублей предусмотрены в том случае, если от услуг не отключат корпоративных клиентов.

По оценкам операторов, эти суммы в десять раз больше, чем ответственность за похожие административные нарушения, поэтому их размер просят снизить, чтобы не увеличивать нагрузку на бизнес в период кризиса. В Tele2 указали, что повышенная административная нагрузка в условиях санкций препятствует развитию рынка мобильной связи, в «МегаФоне» считают, что меры могут замедлить развитие отрасли. В «Вымпелкоме» полагают, что штрафы вводить преждевременно: пока не утвержден порядок предоставления данных о корпоративных абонентах операторами Роскомнадзору, пишет Лента