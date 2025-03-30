Онищенко: сведения о якобы новом вирусе в России нужно тщательно изучить

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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко указал, что специалистам необходимо тщательно изучить все данные о якобы новом вирусе в России, пишет РТ.

По его словам, в Санкт-Петербурге существует институт имени Пастера, который занимается гриппом, и в его официальном докладе сведений о каком-либо новом вирусе нет.

При этом он отметил, что с одной стороны нельзя игнорировать имеющуюся информацию, а с другой стороны — он призвал «не нагнетать» ситуацию.

«Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы её внимательно расшифруем», — цитирует Онищенко ТАСС.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в России якобы был зафиксирован неизвестный вирус. По словам пациентов он вызывает кашель с кровью и высокую температуру.

Позже в Роспотребнадзоре, комментируя данную новость, заявили, что ситуация находится на контроле.