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Общественники предложили увеличить срок отпуска выбравшим отдых в России

26 апреля 2021 10:04
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Общественники предложили увеличить срок отпуска выбравшим отдых в России

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающих местом отдыха курорты России. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что ежегодно миллионы граждан России посещают иностранные курорты.

Тем самым они спонсируют иностранную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы оставаться внутри страны и стать финансовым источником для развития отечественных курортных зон.

В своём ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин поддержал идею продлить срок выплаты компенсаций части расходов гражданам на отдых внутри страны. 

Ещё одним значительным стимулом в этом вопросе, как считает Хамзаев, могло бы стать увеличение отпуска для граждан, отдыхающих в туристических зонах России.

«В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней», — говорится в тексте обращения.

Теги: Общественная палата отдых в России отпуск

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