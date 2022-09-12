Новый вид ипотеки захотели запустить в России

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В России захотели запустить новый вид кредитов на жилье — «зеленую» ипотеку на безопасные для планеты дома. Подобную инициативу предложили в Банке России, пишет «Интерфакс».

По словам директора департамента корпоративных отношений Банка России Елены Курицыной, программу следует запустить после выхода стандартов «зеленого» строительства многоквартирных зданий. Эксперт уточнила, что впоследствии можно будет говорить о «зеленой» секьюритизации и «зеленых» ипотечных облигациях.

В начале сентября в России утвердили «зеленый» стандарт (ГОСТ Р) строительства многоквартирных домов. Речь идет о 81 критерии, которые разработали Минстрой и институт развития «Дом.РФ» — при соответствии минимум 16 из них здание будут считать безопасным для окружающей среды. Среди нормативов указывают класс энергоэффективности А и выше, наличие предчистовой отделки и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, при оценке будут учитываться архитектура и планировка участка, организация и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность, рациональное водопользование, экологическая безопасность территории и безопасность эксплуатации здания, а также инновации устойчивого развития. Дома могут набрать максимум 163 балла, для получения «зеленого» сертификата нужно набрать более половины, пишет Лента.