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Несколько часов остается до ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина. Она станет 17-й для президента за время руководства страной. В этом году мероприятие пройдет в выставочном центре "Манеж".

Всего аккредитованы 507 журналистов.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Кремль может прогнозировать интересующие их темы, хотя вопросы для большой пресс-конференции президента заранее не прописываются.

Большая пресс-конференция традиционно начнется в полдень. Трансляцию будут вести радиостанции "Вести ФМ", "Маяк", "Радио России", а также телеканалы "Россия", "Россия-24", "Первый", ОТР и НТВ.