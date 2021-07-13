Неисправность назвали возможной причиной взрыва газа в отеле Геленджика

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Неисправность газового оборудования могла стать причиной взрыва бытового газа в гостинице в Геленджике. Об этом во вторник, 13 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Причиной взрыва бытового газа могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. Данная версия является приоритетной. При этом рассматриваются и другие варианты», — заявил источник.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что двое из пяти пострадавших при взрыве газа находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв бытового газа в гостинице в Геленджике произошел ранее в этот день. Из-под завалов после взрыва достали одного человека.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по региону, на месте происшествия повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа. Экстренные службы проводят разбор завалов, пишут "Известия".