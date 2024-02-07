На выставке «Россия» прошёл форум «Цифровая экономика»

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6 февраля на ВДНХ прошёл форум национальных достижений «Цифровая экономика», организованный Минцифры России при участии АНО «Цифровая экономика». На нём представители органов власти и крупнейшие компании рынка рассказали о том, как создают и используют современные технологии и каких успехов уже удалось достичь, поделились планами на будущее.

Деловая программа открылась пленарной сессией «Главные достижения цифровой экономики России». Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о результатах ключевых направлений Национального проекта «Цифровая экономика».

«Мы сегодня продолжаем серию тематических дней форума национальных достижений. Цифровая трансформация — это наше достижение. Такие дни дают возможность людям познакомиться с ключевыми результатами изменения всех отраслей экономики страны за последнее время. Россия не просто следует трендам, но и сама задаёт их. Это стало возможным благодаря технологическому заделу, который мы накопили и проработали в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика"», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что потребность в ИТ-кадрах до сих пор высока. Ежегодно увеличивается число ИТ-специальностей, растёт и количество бюджетных мест по ним в высших учебных заведениях. В 2023 году их было 470 тыс., в этом году увеличится до полумиллиона. На бесплатных курсах программирования обучаются более 250 тыс. школьников и студентов колледжей, а на «цифровых кафедрах» в вузах — 278 тыс. студентов.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев охарактеризовал нацпрограмму «Цифровая экономика» как большую, масштабную и амбициозную. С 2019 года в ней участвуют все регионы нашей страны и более 50 федеральных ведомств. Программа будет действовать до конца 2024 года, но уже сейчас можно подводить основные итоги и формулировать задачи на следующий период.



В открытии пленарной сессии также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он рассказал на примере своего региона, как субъекты РФ включены в цифровую трансформацию госуслуг.

«Цифровизации ради цифровизации быть не должно. Поэтому для нас цели цифровой трансформации — это удобство для человека и эффективность государства. Мы стремимся, чтобы каждый год было меньше посещений МФЦ. И количество очных обращений постепенно снижается. Если в 2021 году их было 15,2 млн, то в 2023 году — уже 12,3 млн. Этого удалось достичь благодаря цифровизации услуг. Количество обращений за онлайн-услугами постепенно растёт — с 25,4 млн в 2021 году до 30,2 млн в 2023 году. В Московской области более 30 проектов с технологиями искусственного интеллекта. Экономический эффект внедрения ИИ за 3 года — около 1,6 млрд рублей».



Модератором пленарной сессии выступил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»: