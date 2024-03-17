На сайт ЦИК было оказано более 19 тыс. потенциально опасных воздействий

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На сайт Центризбиркома (ЦИК) России было оказано свыше 19 тыс. потенциально опасных воздействий с начала голосования на выборах президента РФ. Об этом 17 марта рассказал член ЦИК Игорь Борисов в информационном центре, пишут "Известия".

«С начала голосования до 15:00 мск зафиксировано свыше 19 тыс. потенциально опасных воздействий средней и высокой степени критичности на сайт комиссии, в том числе девять целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 38 минут», — сказал он.

Он также отметил, что всего с начала года было совершено около 8 млн потенциальных атак.

«С 1 января 2024-го зафиксировано на текущий момент почти 8 млн потенциально опасных воздействий средней и высокой степени критичности из Сети на сайт ЦИК РФ, в том числе четыре целенаправленные DDoS-атаки в течение 14 минут», — указал Борисов.