На пути поезда в Брянской области рухнул мост. Погибли не менее семи человек

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при ЧП в Выгоничском районе пострадали 66 человек, включая троих детей. Три человека в тяжелом состоянии. Вечером 31 мая на железнодорожные пути рухнул автомобильный мост, где проходил пассажирский поезд «Климов — Москва». В результате погибли не менее семи человек.

Количество пострадавших при ЧП в Выгоничском районе Брянской области составляет 66 человек, в том числе трое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, трое пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Госпитализированы 44 человека, еще 22 получают помощь амбулаторно. Число пострадавших увеличилось почти вдвое. До этого губернатор сообщал о 35 пострадавших, пишет Газета.

Среди погибших — водитель грузовика, находившегося на мосту в момент обрушения, и несколько пассажиров поезда. По предварительной информации, мост мог быть подорван — сработало взрывное устройство, прикрепленное к одной из опор. На момент обрушения на мосту находились несколько автомобилей, включая грузовик. В Московской железной дороге квалифицировали происшествие как «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

На месте обрушения задействованы более 180 сотрудников экстренных служб, в том числе спасатели МЧС, врачи, кинологи и пожарные. Спасательные работы осложняются большим количеством обломков — как от рухнувшего моста, так и от сошедших с рельсов вагонов.

По данным властей, среди пострадавших есть дети, в том числе один грудной ребенок в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медучреждения, часть из них — в Брянск, часть эвакуирована вертолетами санитарной авиации. Врачи оказывают им необходимую помощь.