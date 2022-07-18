На Госуслугах появился новый способ оплаты

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Пользователи портала Госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Соответствующий способ оплаты можно выбрать в разделе «Платежи». Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении «Госуслуги».

На Госуслугах можно оплатить:

автомобильные штрафы;

задолженности от приставов;

счета за услуги;

налоговые задолженности;

госпошлины;

начисления по номеру квитанции (УИН).

Кроме Yandex Pay на портале доступны следующие способы оплаты:

банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, Мир;

мобильным телефоном операторов МТС, Билайн, Мегафон, Тele2, Yota, Тинькофф Мобайл, Ростелеком;

электронным кошельком QIWI, ЭЛПЛАТ.

При оплате госпошлин на Госуслугах пользователи получают скидку в 30%, а при оплате штрафов ГИБДД в течение 20 дней – скидку в 50%.

Сервис Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя ее данные — они подтягиваются из аккаунта на Яндексе (Яндекс ID). Yandex Pay работает с картами Мир, Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России.

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