На Госуслугах появился новый способ оплаты

Пользователи портала Госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Соответствующий способ оплаты можно выбрать в разделе «Платежи». Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении «Госуслуги».
На Госуслугах можно оплатить:
Кроме Yandex Pay на портале доступны следующие способы оплаты:
При оплате госпошлин на Госуслугах пользователи получают скидку в 30%, а при оплате штрафов ГИБДД в течение 20 дней – скидку в 50%.
Сервис Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя ее данные — они подтягиваются из аккаунта на Яндексе (Яндекс ID). Yandex Pay работает с картами Мир, Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России.
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