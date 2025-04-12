МВД России предупредило о мошеннических приложениях для кражи личных данных

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Мошенники используют различные уловки для распространения вредоносного программного обеспечения, с помощью которого крадут персональные данные пользователей, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Аферисты предлагают установить приложения под предлогом выполнения простых задач за вознаграждение. В беседе с ТАСС сотрудник МВД в качестве примера назвал проставление лайков под постами в соцсетях. Как только жертва дает согласие и скачивает приложение, вредоносное программное обеспечение похищает персональные данные с устройства.

Мошенники также используют предложения заполнить данные в приложении, например, для отслеживания здоровья или ведения дневника питания, продолжил собеседник агентства.

В связи с новой уловкой мошенников в МВД рекомендовали устанавливать приложения только из проверенных источников.

В начале апреля о новой схеме мошенничества предупредили в Роскомнадзоре. В ведомстве рассказали, что аферисты представляются сотрудниками этой федеральной службы и запугивают людей тем, что их личный кабинет на "Госуслугах" взломали.

Кроме того, мошенники могут выдавать себя за менеджеров по продажам, чтобы получить доступ к данным почты.