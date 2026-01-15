МВД РФ увеличило число пунктов миграционного контроля до 18

МВД России увеличивает количество пунктов миграционного контроля по всей стране до 18. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

18 пунктов контроля открыли по поручению президента РФ Владимира Путина.

"17 из них открыто на территории крупнейших аэропортов во всех федеральных округах страны, и один – на железнодорожном пункте пропуска "Аксарайский" в Астраханской области", – пишет Волк в своем Telegram-канале.

Подобные меры послужат барьером для мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу нашей страны, отметила она.

В работе данных центров будет используется современное оборудование, оптимизирующее процесс перевозки пассажиропотока, пишет Смотрим.