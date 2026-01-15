средние предлагаемые зарплаты шаурмистов выросли на 27%

Рост популярности услуг быстрого питания в России отражается на рынке труда. Согласно аналитике платформы Авито Работа, в 2025 году средние предлагаемые зарплаты шаурмистов увеличились на 27%, достигнув 91 294 руб/мес.

Наибольшие средние зарплатные предложения для шаурмистов зафиксированы в Москве (113 524 руб/мес), что на 29% выше показателя предыдущего года. На втором месте Московская область — в среднем 104 923 руб/мес (+24%). Топ-3 замыкает Санкт-Петербург, где шаурмистам предлагают в среднем 96 077 руб/мес (+13%).

Спрос на сотрудников активно растет и в регионах: в 2025 году количество вакансий в сфере общепита наиболее динамично увеличивалось во Владимирской области (+87%), Красноярском крае (+85%) и Алтайском крае (+81%).