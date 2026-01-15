Я нашел ошибку
Главные новости:
Жительницы Самарской области отдали деньги за икру, а получили пустые обещания
Жительницы Самарской области отдали деньги за икру, а получили пустые обещания
«Снежный десант» высадился в регионе: волонтёры очищают подходы к медучреждениям
«Снежный десант» высадился в регионе: волонтёры очищают подходы к медучреждениям
Только 9% компаний в Самаре практикуют доплаты сверх выплат по больничным листам
Только 9% компаний в Самаре практикуют доплаты сверх выплат по больничным листам
средние предлагаемые зарплаты шаурмистов выросли на 27%
Средние предлагаемые зарплаты шаурмистов выросли на 27%
В Самаре автобус №93 пройдет через главные медцентры
В Самаре автобус №93 пройдет через главные медцентры
«Крылья Советов» проведут меньше игр, чем в прошлые зимние сборы
«Крылья Советов» проведут меньше игр, чем в прошлые зимние сборы
В Сергиевском районе машина сбила мужчину и ребенка
В Сергиевском районе машина сбила мужчину и ребенка
МВД РФ увеличило число пунктов миграционного контроля до 18
МВД РФ увеличило число пунктов миграционного контроля до 18
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.57
-0.28
EUR 92.2
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Средние предлагаемые зарплаты шаурмистов выросли на 27%

80
средние предлагаемые зарплаты шаурмистов выросли на 27%

Рост популярности услуг быстрого питания в России отражается на рынке труда. Согласно аналитике платформы Авито Работа, в 2025 году средние предлагаемые зарплаты шаурмистов увеличились на 27%, достигнув 91 294 руб/мес.

Наибольшие средние зарплатные предложения для шаурмистов зафиксированы в Москве (113 524 руб/мес), что на 29% выше показателя предыдущего года. На втором месте Московская область — в среднем 104 923 руб/мес (+24%). Топ-3 замыкает Санкт-Петербург, где шаурмистам предлагают в среднем 96 077 руб/мес (+13%).

Спрос на сотрудников активно растет и в регионах: в 2025 году количество вакансий в сфере общепита наиболее динамично увеличивалось во Владимирской области (+87%), Красноярском крае (+85%) и Алтайском крае (+81%).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
158
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
459
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
443
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
333
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
1059
Весь список