МВД разработало законопроект об отказе от разрешений на временное проживание в РФ

МВД РФ разработало законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в России. Ведомство инициировало отмену временного разрешения на проживание. Весной 2020 года реформу с такой инициативой поручил провести президент Владимир Путин.
Разрешение на временное проживание — документ, позволяющий иностранцу проживать и работать в России в течение трех лет. Это первый этап получения российского гражданства.
«От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
МВД предлагает сделать три миграционных режима пребывания в России:
Мигранты в России, как и сообщал ранее «Ъ», должны будут получить единый документ «с электронным носителем информации». Он оформляется на 10 лет и после этого подлежит замене. Для этого нужно будет пройти дактилоскопию и сделать фотографию. Для получения документа мигранта проверят на наркозависимость, инфекционные заболевания, ВИЧ.
Владимир Путин в мае заявил, что Россия будет работать над улучшением условий для трудовых мигрантов, в первую очередь из стран Евразийского экономического союза. По его словам, скоро будет запущена специальная система, упрощающая оформление документов для трудоустройства, пишет Коммерсантъ.
Фото: РИА "Новости"