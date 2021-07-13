Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что подал в отставку с этого поста. Сообщение Авакова опубликовала во вторник пресс-служба МВД, передает ТАСС.

"Согласно части первой статьи 18 закона Украины "О кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел", - говорится в нем.

Агентство УНН сообщило, что Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке 15 июля.

По информации агентства, вечером 13 июля президентская фракция "Слуга народа" соберется на заседание для рассмотрения кадровых вопросов, в том числе и о главе МВД. Планируется, что в заседании примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Среди возможных кандидатов на пост главы МВД украинские СМИ называют действующего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

Арсен Аваков занимает пост министра внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Он является единственным министром, пришедшем после смены власти на Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста до настоящего времени. Авакову удавалось сохранять должность, несмотря на неоднократную смену состава правительства Украины.

Фото: Сергей Плачков/ТАСС