Кабмин Украины принял решение о выходе страны из двух соглашений СНГ по космосу

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Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из двух соглашений СНГ по космосу, передают "Известия". Трансляция заседания в среду, 18 августа, велась на канале в YouTube.

Первым стало соглашение о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

«Выйти из соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, совершенного 13 ноября 1992 года в Москве», — сказано в постановлении.

Кроме того, кабмин одобрил и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому проект указа о выходе страны из соглашения «о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ».

В пояснительных записках к документам указано, что в современных условиях эти соглашения не соответствуют национальным интересам Украины, а также не имеют практического значения для страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко