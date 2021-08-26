МВД разработало новые правила тестирования водителей на опьянение

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МВД России подготовило проект постановления об освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения и оформлении его результатов, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в проекте правительственного постановления, изменения вносятся в "правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов".

Кроме того, документ определяет перечень средств измерений, так как ранее анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе в указанный перечень никогда не включались. Проект предлагает закрепить список измерительных приборов для выявления состояния опьянения, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе, проверенных в установленном порядке юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством РФ, сообщает РИА Новости.