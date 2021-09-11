В Самарской области состоялись Всероссийские тактические соревнования спецподразделений ГУНК МВД

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В Самарской области прошли Всероссийские тактические соревнования спецподразделений ГУНК МВД России и соревнования на открытый Кубок ГУ МВД России по Самарской области по стрельбе из боевого оружия. Бойцы соревновались в снайперском деле и состязались в тактической стрельбе.

В соревнованиях приняли участие 36 команд подразделений специального назначения «Гром», которые представили 148 бойцов из различных регионов России.

Этапы, упражнения и регламент проведения соревнований разработаны с целью возрождения лучших традиций снайперского искусства, популяризации снайперского мастерства, изучения передового опыта и проверки профессиональной подготовки отрядов специального назначения.

Сотрудники продемонстрировали мастерство владения пистолетами и снайперским оружием. Оценивалась также экипировка и навыки маскировки.

Лучшие бойцы спецподразделений соревновались в мастерстве по тактической стрельбе: участники соревнований поражают мишени, расположенные под различным углом и на различном расстоянии из разных положений. В том числе и в движении. Во время соревнований бойцы находились в полной боевой экипировке, что существенно усложняло задачу и делало обстановку максимально приближенной к реальным условиям.

Победителями и призерами соревнований на открытый Кубок ГУ МВД России по Самарской области по стрельбе из боевого оружия стали представители:

1 место – Кировской области;

2 место – Московской области;

3 место – Вологодской области.

Во Всероссийских тактических соревнованиях спецподразделений ГУНК МВД России призовые места распределились следующим образом:

1 место – Иркутская область;

2 место – Архангельская область;

3 место – Тверская область.

В личном первенстве отличились представители подразделений специального назначения «Гром» республик: Мордовия, Кабардино-Балкария, Алтай, Красноярского края, Вологодской, Омской, Московской и Кировской областей, а также представители СОБР ГУНК Москвы.

Завершились соревнования торжественным вручением победителям и призерам заслуженных наград.