В Самаре общественники организовали для местных жителей досуг на свежем воздухе

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Более 30 семей приняли участие в мероприятии на одной из городских спортивных площадок.



В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» представители Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре при взаимодействии с футбольным клубом «Финист» организовали мероприятие для подростков и их родителей на одной из спортивных площадок Промышленного района г. Самары.

В начале мероприятия юные спортсмены под руководством специалистов приняли участие в разминке, а затем, разбившись на команды, в тренировке по футболу. Во время спортивного состязания на площадке царила веселая и дружная атмосфера. Активное участие в тренировке принял Александр Чернышев – представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре. Чеканка мяча в его исполнении вызвала у присутствующих искренние удивление и восхищение.

«Подобные мероприятия являются важным элементом пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков, вовлечению их в занятия спортом, примером организации правильного досуга для несовершеннолетних. Спорт позволяет детям развивать ловкость, быстроту, выносливость, дает заряд положительной энергии и замечательное настроение до самого конца каникул», - отметил Александр Чернышев.

По признанию маленьких участников тренировки и их родителей, развлечения в кругу друзей и на открытом воздухе доставили им огромную радость и принесли неоценимую пользу их здоровью.