Я нашел ошибку
Главные новости:
Предприятия для участия в конкурсе КЦОП прошли серьезный отбор.
Самарский гипсовый комбинат – в числе 15 флагманских корпоративных центров опережающей подготовки России
Глава Самары вручила сертификаты на приобретение жилья многодетным семьям
Глава Самары вручила сертификаты на приобретение жилья многодетным семьям
Тольяттинка посоревнуется в плавании на Олимпиаде в Токио
Тольяттинка посоревнуется в плавании на Олимпиаде в Токио
В Самаре общественники организовали для местных жителей досуг на свежем воздухе
В Самаре общественники организовали для местных жителей досуг на свежем воздухе
В Самаре водитель без прав сбил молодого человека на электросамокате
В Самаре водитель без прав сбил молодого человека на электросамокате
Молодая автомобилистка в Волжском районе съехала в кювет, пострадал ребенок
Молодая автомобилистка в Волжском районе съехала в кювет, пострадал ребенок
Старый центр Отрадного преображается благодаря нацпроекту Жилье и городская среда
Старый центр Отрадного преображается благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда"
В офисах Сбера в Самаре теперь можно купить кофе
В офисах Сбера в Самаре теперь можно купить кофе
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.47
-0.73
EUR 88.14
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет историческая лекция-диспут о жизни императора Николая II и его семьи
Студенты кафедры водоснабжения и водоотведения изучают производственный процесс в «РКС-Самара»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре общественники организовали для местных жителей досуг на свежем воздухе

12 июля 2021 13:49
69
В Самаре общественники организовали для местных жителей досуг на свежем воздухе

Более 30 семей приняли участие в мероприятии на одной из городских спортивных площадок.


В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» представители Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре при взаимодействии с футбольным клубом «Финист» организовали мероприятие для подростков и их родителей на одной из спортивных площадок Промышленного района г. Самары.
В начале мероприятия юные спортсмены под руководством специалистов приняли участие в разминке, а затем, разбившись на команды, в тренировке по футболу. Во время спортивного состязания на площадке царила веселая и дружная атмосфера. Активное участие в тренировке принял Александр Чернышев – представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре. Чеканка мяча в его исполнении вызвала у присутствующих искренние удивление и восхищение.
«Подобные мероприятия являются важным элементом пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков, вовлечению их в занятия спортом, примером организации правильного досуга для несовершеннолетних. Спорт позволяет детям развивать ловкость, быстроту, выносливость, дает заряд положительной энергии и замечательное настроение до самого конца каникул», - отметил Александр Чернышев.
По признанию маленьких участников тренировки и их родителей, развлечения в кругу друзей и на открытом воздухе доставили им огромную радость и принесли неоценимую пользу их здоровью.

Теги: МВД спортплощадка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
МВД разработало законопроект об отказе от разрешений на временное проживание в РФ
09 июля 2021, 11:49
МВД разработало законопроект об отказе от разрешений на временное проживание в РФ
Ведомство инициировало отмену временного разрешения на проживание. В стране
507
Сотрудница полиции в Самарской области спасла жизнь пешеходу
07 июля 2021, 09:37
Сотрудница полиции в Самарской области спасла жизнь пешеходу
Лейтенант полиции профессионально среагировала на возникновение критической ситуации. Происшествия
447
В Тольятти ищут серийного вора
10 июня 2021, 12:12
В Тольятти ищут серийного вора
Мужчина скрылся от органов дознания и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Криминал
725
В центре внимания
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
12 июля 2021  11:56
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
137
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
12 июля 2021  10:42
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
198
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
12 июля 2021  09:12
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
280
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
11 июля 2021  13:12
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
741
По сути она является планом проведения на территории региона совместных мероприятий, способствующих появлению новых возможностей для самореализации.
10 июля 2021  15:51
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
2797
Весь список