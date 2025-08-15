Мотоциклист пострадал в Промышленном районе Самары

155

14 августа на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

В Промышленном районе Самары в 17:05 49-летний водитель, управляя а/м Lada Vesta, двигался по ул. Солнечная со стороны ул. Ташкентская в направлении ул. Георгия Димитрова. В пути следования, напротив д. 69/2, при выполнении манёвра «разворот», не занял крайнее положение на проезжей части и, не уступив дорогу, совершил столкновение с мотоциклом КТМ 7900, под управлением 38-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. С места ДТП госпитализирован мотоциклист.