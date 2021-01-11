Московскую транспортную карту "Тройка" собираются распространить по всей стране

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Транспортную карту "Тройка", которая выполняет функции единого проездного для всех видов транспорта в Москве, собираются распространить за пределы столичного региона, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Как пишет Российская газета, "Тройку", позволяющую экономить при пересадках, уже можно использовать в Туле, также идут переговоры с профильными ведомствами 25 российских регионов.

Стоимость "Тройки" в Москве составляет 50 рублей. Отмечается, что для владельцев карты действует бонусная программа, которая позволяет копить баллы и тратить их в магазинах партнеров, пишет anews.com. Подробнее о едином проездном можно почитать на его официальном сайте.