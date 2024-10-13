Я нашел ошибку
Главные новости:
Продажи российских любовных романов выросли почти на 40%
Продажи российских любовных романов выросли почти на 40%
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Сызранец поставил на учет 5 иностранцев, помогавших ему в завершении строительства
Сызранец поставил на учет 5 иностранцев, помогавших ему в завершении строительства
Число отравившихся школьников на Камчатке увеличилось до 20
Число отравившихся школьников на Камчатке увеличилось до 20
Машинист автокрана в Самаре перевел аферистам 1,7 млн
Машинист автокрана в Самаре перевел аферистам 1,7 млн
Мошенники атаковали крымчан звонками о "новой мобилизации"
Мошенники атаковали крымчан звонками о "новой мобилизации"
6 из 10 самарцев всегда проверяют срок годности продуктов питания
6 из 10 самарцев всегда проверяют срок годности продуктов питания
22 часа он спускался и поднимался по лестнице дома, преодолев 8800 метров.
В США мужчина покорил Эверест, не выходя из дома, и установил рекорд
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.07
-1.17
EUR 105.11
-1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня приняли присягу курсанты Лицея государственной службы и правоохранительных органов
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
Весь список
  • Персональные данные

Мошенники атаковали крымчан звонками о "новой мобилизации"

13 октября 2024 10:45
121
Мошенники атаковали крымчан звонками о "новой мобилизации"

В Крыму зафиксировано множество звонков с информацией о том, что жителей региона ждет вторая волна мобилизации. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, звонки поступают со стороны Украины. Мошенники призывают крымчан незамедлительно прибыть в военкомат. Видимо, расчет был на то, что наши граждане начнут паниковать и прятаться, рассказал он.

"Это выглядит особенно анекдотичным, если учесть, что в самой Украине сотрудники военкоматов постоянно устраивают облавы. Так Киев инициировал проведение информационной спецоперации", – заявил Крючков в своем Telegram-канале.

Информацию о звонках, поступающих жителям Крыма, подтвердил военный комиссар полуострова Евгений Машуков.

"У нас нет второй волны мобилизации", – напомнил он.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Машинист автокрана в Самаре перевел аферистам 1,7 млн
13 октября 2024, 10:59
Машинист автокрана в Самаре перевел аферистам 1,7 млн
Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций. Криминал
185
Пожилая санитарка из Чапаевска попалась на удочку мошенников и "сосватала" им знакомую
12 октября 2024, 11:58
Пожилая санитарка из Чапаевска попалась на удочку мошенников и "сосватала" им знакомую
Когда женщины захотели вывести свои деньги с фондового рынка, указанный "помощником брокера" код оказался неверным. Криминал
466
Вместо покупки щенка и лечения сына тольяттинка отдала все деньги мошенникам
11 октября 2024, 10:29
Вместо покупки щенка и лечения сына тольяттинка отдала все деньги мошенникам
Когда женщина поняла, что ее обманули, захотела связаться с «продавцом», однако тот на связь более не выходил. Криминал
433
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
13 октября 2024  11:55
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
42
Участники заседания обсудили разработку нового формата взаимодействия науки и промышленности — производственной аспирантуры. Доклад по этой теме представил Валерий Фальков.
11 октября 2024  21:56
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям
2138
малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»
11 октября 2024  13:59
Малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»
663
В Самаре 14 октября изменяется трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13
11 октября 2024  11:45
В Самаре 14 октября изменяется трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13
614
Укрепление дружеских связей: молодёжные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение
11 октября 2024  09:53
Укрепление дружеских связей: молодёжные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение
450
Весь список