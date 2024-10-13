Мошенники атаковали крымчан звонками о "новой мобилизации"

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В Крыму зафиксировано множество звонков с информацией о том, что жителей региона ждет вторая волна мобилизации. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, звонки поступают со стороны Украины. Мошенники призывают крымчан незамедлительно прибыть в военкомат. Видимо, расчет был на то, что наши граждане начнут паниковать и прятаться, рассказал он.

"Это выглядит особенно анекдотичным, если учесть, что в самой Украине сотрудники военкоматов постоянно устраивают облавы. Так Киев инициировал проведение информационной спецоперации", – заявил Крючков в своем Telegram-канале.

Информацию о звонках, поступающих жителям Крыма, подтвердил военный комиссар полуострова Евгений Машуков.