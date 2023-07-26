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Мишустин заявил о поддержке внутреннего туризма в России

26 июля 2023 12:51
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Мишустин заявил о поддержке внутреннего туризма в России

Внутренний туристический поток в России растет благодаря господдержке и повышению привлекательности путешествий по стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, пишет Смотрим.

Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем, Ираном начнется со дня на день, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Также мы планируем запустить первые группы безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток", – сказал Решетников.

Правительство и далее будет поддерживать бизнес РФ в развитии туротрасли, – отметил Мишустин. Программу льготных кредитов могут распространить на создание отелей 3-4 звезд, необходимо развивать в России "туризм со смыслом".

Правительство РФ выделило в этом году 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли Крыма, за 2 года направило более 100 млрд рублей на нацпроект по развитию туризма в стране, сообщил премьер-министр.

"Мы, конечно, будем поддерживать отечественный бизнес в создании конкурентоспособных продуктов и услуг для наших граждан. В первую очередь – через специальные условия кредитования, например, на строительство гостиниц", – отметил Мишустин.

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