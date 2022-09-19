МИР Посол РФ заявил об отказе Москвы от ответных визовых ограничений

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Москва не будет вводить ответные визовые ограничения. Об этом в понедельник, 19 сентября, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью «РИА Новости».

«Как четко дал понять президент России [Владимир Путин], мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих», — сказал собеседник агентства.

При этом дипломат отметил, что он не хотел бы строить предположений относительно возможного сокращения выдачи виз россиянам со стороны Германии. По его словам, Берлин ранее не поддерживал наиболее радикальные предложения «известной группы стран».

Однако Нечаев обратил внимание на то, что логика в действиях европейских соседей прослеживается не всегда.

«Очевидно, что они испытывают проблемы с постоянным пополнением каталога антироссийских санкций, чего требуют в Брюсселе и Вашингтоне. Непопулярные шаги бьют и по интересам собственных граждан», — добавил он.

Дипломат также указал на то, что Евросоюз декларировал соблюдение базовых прав и свобод человека, а также отказ от дискриминации по национальному признаку, но сам же отказался от своих ценностей, введя визовые ограничения.

Ранее, 15 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, Москва должна отвечать не зеркально, а исходя из своих интересов, пишут "Известия".