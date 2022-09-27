Минцифры опубликовало список из 195 специальностей для отсрочки от мобилизации

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Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«В перечень вошли специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году (актуальные), и специальности, по которым обучались раньше. <…> При заполнении заявлении на Госуслугах надо найти наименование своей специальности (как в дипломе) в таблице и по ней найти ее актуальное наименование, которое требуется указать в заявлении», — говорится в заявлении.

Отмечается, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи не дает права на освобождение от призыва. Необходимо, как напомнили в Минцифры, выполнять критически важные функции, пишет Газета.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что для отсрочки от призыва по частичной мобилизации сотрудники IT-компаний должны иметь высшее образование, а 27 сентября ведомство откроет на портале Госуслуг форму на получение отсрочки.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.