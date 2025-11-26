Я нашел ошибку
Главные новости:
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
  Персональные данные

Минтранс предложил штрафовать нарушителей по камерам видеонаблюдения

26 ноября 2025 11:28
139
Минтранс России разработал законопроект, разрешающий автоматическое штрафование нарушителей на железнодорожных путях с использованием биометрических данных без согласия граждан. Соответствующие поправки в законы «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте» опубликованы на портале.

«Установление такой нормы станет эффективной мерой предотвращения административных правонарушений на железнодорожном транспорте, ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое такое правонарушение», — заявили в Минтрансе, сообщает «Парламентская газета» В ведомстве подчеркнули, что инициатива направлена на снижение смертности на железнодорожной инфраструктуре.

В Центре биометрических технологий опровергли техническую возможность использования Единой биометрической системы для автоматического штрафования. Минцифры также уточнило, что законопроект пока не поступал на согласование в ведомство.

В центре внимания
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
96
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
170
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
1302
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
692
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1485
