Минпромторг предложил частично освободить россиян от НДФЛ

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Россиян, которые сдают металлолом, макулатуру и другое вторсырье, могут частично освободить от уплаты НДФЛ. Инициативу Минпромторг направил переработчикам вторсырья для обсуждения, пишет ФедералПресс.

«Согласно проекту, необлагаемую НДФЛ сумму дохода граждан, сдающих вторсырье, предложено установить в размере 4 тыс. рублей за год. При этом налоговыми агентами станут покупатели, то есть переработчики – по аналогии с работодателем, который выплачивает сборы за сотрудника», – говорится в сообщении.

Директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный отметил, что необлагаемых 4 тыс. особенно мало, в частности для металла. По его словам, из-за нововведений переработчикам придется увеличить стоимость лома на 13 %. На такой шаг придется пойти, чтобы продавцы не ушли на серый рынок, что может привести к очередному подорожанию металлопродукции для строительства и машиностроения, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, части россиян хотят увеличить налоги до 45 %. Это может коснуться высокооплачиваемых сотрудников.

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