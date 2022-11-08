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Минобороны разъяснило порядок единовременной выплаты мобилизованным

8 ноября 2022 10:11
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Минобороны разъяснило порядок единовременной выплаты мобилизованным

Единовременная денежная сумма в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы решили стать контрактниками и заключили контракт, призванным по частичной мобилизации, а также заключившим контракт на год и более, разъяснил во вторник журналистам представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

"Указом президента Российской Федерации определено, что, начиная с 21 сентября 2022 года, всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей", - сказал Микищенко.

Он обратил внимание на то, что данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы, пишет РИА Новости.

"Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач", - отметил Микищенко.

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