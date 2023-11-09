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Минфин ужесточит наказание за уклонение от уплаты налогов

9 ноября 2023 11:31
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Минфин ужесточит наказание за уклонение от уплаты налогов

Правительство доработает проект налоговых поправок, предложенных Минфином, чтобы закрыть лазейки для уклонения от уплаты налогов.

Поправки призваны усилить контроль за ценами, указанными в сделках между взаимозависимыми лицами. Такая мера позволит не допустить случаи, когда валютная выручка не поступает в Россию из-за злоупотреблений со стороны налогоплательщиков, которые указывают в сделках нерыночные цены.

Поправки позволят регулировать трансфертное ценообразование. Речь идет о ценообразовании в сделках между взаимозависимыми лицами, которые направляют часть прибыли в пользу компаний, зарегистрированных в странах с низкими налогами. Поправки расширяют перечень взаимозависимых лиц, определяют порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках и увеличивают штрафы за нарушения. Таким образом, поправки смягчат последствия отмены соглашений об отмене двойного налогообложения.

Минфин намерен усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов, увеличив глубину проверки и размер штрафов, пишет Смотрим.

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