Минфин РФ ждет, что поступления в бюджет от нарушителей ПДД вырастут в 8 раз

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Министерство финансов РФ спрогнозировало, что бюджет в 2025 году получит 52,8 миллиарда рублей доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), что в восемь раз выше запланированной ранее суммы в 6,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают "Ведомости".

Выводы сделаны на основе материалов к законопроекту о поправках к бюджету на текущий финансовый год. Проект был внесен 12 мая с учетом увеличения размера штрафов. Вилка штрафов за превышение скорости изменилась: с 500–5000 рублей до 750–7500 рублей. Также изменилось и правило льготной оплаты штрафов: скидка снижена с 50 до 25%.

Ожидается, что благодаря увеличению размера штрафов и изменениям в системе их оплаты пополнится бюджет и вырастет дисциплина водителей.

Согласно прогнозу Минфина, в 2025 году поступления от штрафов достигнут 52,8 миллиарда рублей вместо ранее запланированных 6,4 миллиарда, пишут "Ведомости".

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов прокомментировал этот прогноз, указав, что это "копеечные" суммы для федерального бюджета.

Собранные в регионах средства от штрафов за нарушение ПДД должны направляться на развитие дорожной инфраструктуры и установку новых комплексов фиксации нарушений.

В марте 97 депутатов Госдумы обратились в Конституционный суд, попросив проверить на соответствие конституции закон о повышении штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения. По оценке парламентариев, нововведения не соответствуют конституции, так как не базируются на объективных данных о правонарушениях и установлены произвольно.

В России в 2024 году сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения ПДД, составила более 149 миллиардов рублей, что чуть больше, чем годом ранее. Уточняется, что из общего числа штрафов оплачено 84,8 миллиарда рублей.