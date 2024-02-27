LG, Sony и Bosch в России начали распродажу перед закрытием

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Фирменные магазины LG, Sony и Bosch в России распродадут остатки складских запасов и закроются.

Причиной ухода с российского рынка называют истечение срока договоров аренды помещений и прекращение поставок товаров из Южной Кореи, Японии и Германии.

Монобрендовые магазины бытовой техники и электроники начали закрываться с февраля 2024 года, пишет "Коммерсант".

Ожидается, что вакантные торговые площади займут поставщики из Турции и Китая.

Иностранные компании уходят из РФ, опасаясь штрафов за нарушение антироссийских санкций.