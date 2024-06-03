ЛДПР предложила сократить рабочую неделю на час для женщин с двумя детьми

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Депутаты фракции ЛДПР вносят в Государственную думу законопроект, направленный на сокращение рабочей недели до 39 часов для женщин, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В заявлении отмечается, что действующие законы предлагают широкий спектр мер поддержки для женщин с тремя и более детьми, однако аналогичные льготы для женщин с двумя детьми практически отсутствуют. По словам разработчиков законопроекта, около 18 миллионов женщин в России воспитывают двух и более детей, что делает эту группу значимой для демографической политики страны, пишет Смотрим.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул важность учета эмоциональной и физической нагрузки, которую испытывают матери. Он отметил, что большинство обязанностей, связанных с детьми, ложится на плечи женщин, и предложил создать условия для более эффективного воспитания детей, что, по его мнению, благоприятно скажется на будущем семьи и страны.

Законопроект предполагает изменение Трудового кодекса путем добавления новой статьи 263.2, которая установит дополнительные гарантии для женщин с двумя и более детьми. Согласно этому предложению, рабочая неделя для таких женщин будет сокращена до 39 часов (на 1 час или 2,5%) без изменения их заработной платы.

Предполагается, что дополнительный час свободного времени в неделю позволит женщинам более эффективно распределять свои обязанности между работой и семейными делами. Законопроект будет рассмотрен Государственной думой 3 июня, заявили в пресс-службе партии.