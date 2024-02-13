Космический грузовик "Прогресс МС-24" отстыковался от МКС

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Космический грузовик "Прогресс МС-24", полгода находившийся на орбите, отстыковался от служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

В 8:16 по московскому времени будут включены двигатели корабля для торможения и сведения его с орбиты. "Прогресс" войдет в атмосферу Земли и разрушится. Несгоревшие части должны упасть в Тихий океан. Есть несудоходный район, который еще называют кладбищем несгоревших элементов космических кораблей.

Запущенный в августе прошлого года "Прогресс МС-24" доставил на МКС 2,5 тонны грузов. Он также выполнил восемь коррекций орбиты станции, один раз помог МКС уклониться от возможного столкновения с космическим мусором.

А уже 15 февраля с Байконура запустят новый грузовик "Прогресс МС-26", пишет РГ.