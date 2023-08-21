Космический грузовик "Прогресс МС-22" затопили в Тихом океане

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Космический грузовик "Прогресс МС-22", покинувший МКС, затопили в несудоходном районе Тихого океана, сообщает Роскосмос.

Космический корабль был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. В составе МКС "Прогресс" провел более полугода. Он доставил на станцию более 2,5 тонны грузов. Кроме того, двигатели корабля десять раз помогли скорректировать орбиту станции.

На освободившееся место через четыре дня прибудет новые грузовик. Также в составе станции остается "Прогресс МС-23", прибывший 24 мая, пишет Смотрим.