Конфискацию российских активов признали законной

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Десять западных экспертов в области юриспруденции из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. О том, что изъятие средств соответствует международному праву, юристы заявили в письме, которое разослали странам G7. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты утверждают, что конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, так как Россия сама нарушила его нормы.

«Было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — отмечаю авторы письма.

Юристы рекомендовали государствам, в которых хранятся заблокированные активы, передать их международному механизму, чтобы он депонировал деньги, а затем передал их Украине, пишет Лента.