Я нашел ошибку
Главные новости:
Названы главные поставщики игристого вина в Россию
Названы главные поставщики игристого вина в Россию
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
Жигулёвец стал соавтором нового метода связывания азота
У мужчин в среднем зарплатные запросы по РФ находятся на уровне 68 тысяч рублей
У мужчин в среднем зарплатные запросы по РФ находятся на уровне 68 тысяч рублей
"Игры Будущего". Прогноз: более 100 миллионов молодых людей будет вовлечено в проект
"Игры Будущего". Прогноз: более 100 миллионов молодых людей будет вовлечено в проект
Конфискацию российских активов признали законной
Конфискацию российских активов признали законной
Путин в присутствии шести президентов и Валиевой открыл Игры будущего в Казани
В Самаре ночью -22, -24°С, днем -10, -12°С.
22 февраля в Самарской области без осадков, до -15°С
Наверх
Самара  -23 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.44
0.09
EUR 99.9
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Южном Городе ребята из отряда ЮИД провели Акцию «По законам дороги»
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Самарская областная библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный творчеству Россини
Весь список
  • Персональные данные

Конфискацию российских активов признали законной

22 февраля 2024 09:10
59
Конфискацию российских активов признали законной

Десять западных экспертов в области юриспруденции из БельгииФранцииГерманииЯпонииНидерландовВеликобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. О том, что изъятие средств соответствует международному праву, юристы заявили в письме, которое разослали странам G7. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты утверждают, что конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, так как Россия сама нарушила его нормы.

«Было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — отмечаю авторы письма.

Юристы рекомендовали государствам, в которых хранятся заблокированные активы, передать их международному механизму, чтобы он депонировал деньги, а затем передал их Украине, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
22 февраля 2024  09:54
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
31
Обсуждались вопросы обеспечения безопасности жителей губернии, в том числе в период подготовки и проведения выборов Президента РФ.
21 февраля 2024  15:57
 Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии
472
В Самарской области на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
20 февраля 2024  12:01
В Самарской области проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
655
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
20 февраля 2024  10:38
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
447
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
20 февраля 2024  09:35
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
447
Весь список