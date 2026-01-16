Компания Netflix на 10 лет продлила права на три своих товарных знака

Американский стриминговый сервис Netflix продлил на 10 лет эксклюзивные права на три своих товарных знака с красной буквой N, зарегистрированные в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные Роспатента, с которыми 16 января ознакомились «Известия».

Уточняется, что срок действия заявок на товарные знаки продлен на десятилетие, до 2 ноября 2036 года. Регистрация товарных знаков, охватывающая программное обеспечение, онлайн-трансляцию аудиовизуального и мультимедийного контента, а также развлекательные и образовательные услуги, осуществлялась в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ).

По данным Роспатента от 15 января, производящая и поставляющая безалкогольные напитки и сиропы организация Coca-Cola Company со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия, США, продлила в РФ право на товарный знак, который заключается в их фирменной бутылке из стекла. Уточнялось, что исключительное право американской корпорации на закрепление за собой данного знака истекало в декабре завершившегося года.