Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники

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Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект фракции "Новые люди" о длинных выходных днях с 1 по 9 мая.

Авторы инициативы предложили сократить новогодние каникулы на четыре дня, чтобы перенести эти выходные на май.

"На самом деле, авторы, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы, и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки", — сказал на заседании нижней палаты член комитета Михаил Тарасенко.

По его словам, оснований поддерживать законопроект нет, все заключения, включая мнение профсоюзов, — отрицательные.

Майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять — с 29 декабря по 8 января, пишет РИА Новости.