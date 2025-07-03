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Климатолог рассказал о причинах холодного начала лета в России

3 июля 2025 12:24
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Климатолог рассказал о причинах холодного начала лета в России

Низкие температуры в начале лета в европейской части России связаны с вторжениями холодного воздуха с севера. Об этом 3 июля сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Холодное начало связано с вторжениями холодного воздуха с севера. Ничего необычного или аномального в этом нет. Другое дело, что из-за глобального потепления и неустойчивой границы с Арктикой арктический воздух всё сильнее и глубже вторгается на юг», — сказал Кокорин.

По словам эксперта, изменение климата в умеренных широтах связано с потеплением воздуха на Арктике. Кокорин отметил, что граница между Арктикой и умеренными широтами стала более подвижной, поэтому по ней пошли «длинные волны Россби», оказывающие влияние на погоду. Из-за их усиления воздух «добрался» не только до Москвы, но и до Техаса, Марокко и Иерусалима.

Эксперт также подчеркнул, что температура продвигающегося воздуха из Арктики на юг увеличивается, однако эти потоки остаются холодными. Соответственно, климат в РФ на фоне глобального потепления становится нестабильным, поскольку где-то наблюдаются повышенные температуры, где-то пониженные в разные периоды, пишут "Известия".

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