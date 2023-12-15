Карты платежной системы "Мир" заняли более половины рынка РФ

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На карты национальной платежной системы "Мир" приходится более половины платежного рынка России, сообщает Центробанк РФ.

На сайте ЦБ в разделе "Национальная платежная система" отмечается: по данным за девять месяцев 2023 года доля операций по картам "Мир" составила 52,5 процента от общего объема, а доля выпущенных карт – 51,6 процента.

По данным РБК, национальная платежная система "Мир" достигла таких показателей впервые.

Как отмечается, по итогам третьего квартала текущего года выпущено порядка 256 миллионов карт "Мир".