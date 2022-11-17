Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство автомобилей

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Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что заводу поступило предложение от Ирана о сотрудничестве в деле производства автомобилей.

Глава компании в кулуарах форума «Транспорт России» отметил, что это не единственное предложение о сотрудничестве, которое предлагают дружественные России страны.

«Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают. И это не только Иран, но и Индия, Китай, и другие страны. Говорить сейчас о том, что мы находимся в стадии запуска этих проектов, наверное, преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение», — цитирует Соколова ТАСС.

В Иране находятся два крупных национальных производителя легковых автомобилей — Iran Khodro и SAIPA, пишут "Известия".