Грузовой космический корабль Прогресс МС-30 пристыковался к МКС

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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к Международной космической станции, передает РИА Новости.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 0.24 ночи 28 февраля. Выведение "Прогресса" на орбиту заняло около девяти минут, а его самостоятельный полет к МКС — почти 50 часов. За время пути корабль сделал 34 оборота вокруг Земли. Всего орбитальная миссия нового грузовика, как ожидается, продлится 193 суток.

"Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, одежду и питание для космонавтов, новый скафандр для работы в открытом космосе и др.

Фото: pxhere.com