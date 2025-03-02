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Грузовой космический корабль Прогресс МС-30 пристыковался к МКС

2 марта 2025 17:13
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"Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к Международной космической станции, передает РИА Новости.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 0.24 ночи 28 февраля. Выведение "Прогресса" на орбиту заняло около девяти минут, а его самостоятельный полет к МКС — почти 50 часов. За время пути корабль сделал 34 оборота вокруг Земли. Всего орбитальная миссия нового грузовика, как ожидается, продлится 193 суток.

"Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, одежду и питание для космонавтов, новый скафандр для работы в открытом космосе и др.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Россия

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